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Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Україна готова до контрнаступу – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю The Wall Street Journal, що Україна вже готова до контрнаступу.

– Я вважаю, що на сьогодні ми готові вже це робити, – наголосив він.

За його словами, попри те, що українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, чекати більше не можна.

Водночас глава держави зауважив, що не може сказати, скільки часу займе ця операція.

– Ми дуже віримо в успіх! Я не знаю, скільки нам для цього знадобиться часу, – додав Зеленський.

Напередодні у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує нові бригади від півночі до півдня, накопичуючи сили.

Того ж дня під час візиту до Естонії глава держави наголосив, що Росія та її війська відчують, коли відбуватиметься український контрнаступ . А його результатом має стати звільнення від російських загарбників окупованих територій.

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Україна готова до контрнаступу – Зеленський

Джерело: The Wall Street Journal
Армія Росії, Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія
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