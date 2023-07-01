Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Броварах мужчина во время массажа изнасиловал 15-летнего подростка – ему сообщили о подозрении
В Киеве прогремел мощный взрыв, воздушная тревога не объявлена
На Хортице обнаружили уникальную лодку, которой может быть до 500 лет
Выдержит ли ЗАЭС взрыв и какие территории в зоне повышенного риска — радиобиолог
На одну бабушку оформлено 10 мужчин: почему расширили перечень лиц, подлежащих мобилизации
Политика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Зеленский собрал Ставку на Ровенской АЭС: о чем докладывали

Зеленський на РАЕС
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку на Ровенской АЭС, чтобы на месте оценить возможные угрозы станции.

Глава государства заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника ГУР Кирилла Буданова по оперативной обстановке на белорусской границе и возможных действиях российского врага.

Глава МВД Игорь Клименко, командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь и глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко доложили об усилении Северного направления и охране АЭС.

Начальник Ровенской ОВА Виталий Коваль и командующий войсками Волыни Владимир Миронюк доложили об оборонительных рубежах и социально-экономической ситуации в регионе.

Юрий Щиголь, глава Государственной службы специальной связи и защиты информации, рассказал о защите Ровенской АЭС от киберугроз.

Также в заседании Ставки принимали участие президент Энергоатома Петр Котин и директор станции Павел Ковтонюк.

Читайте также
Оккупанты могут дистанционно подорвать ЗАЭС после передачи ее под контроль МАГАТЭ – Зеленский
Запорізька АЕС

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что международные наблюдатели на Запорожской АЭС пока не увидели признаков минирования, но при этом российские военные их не пустили на часть территории станции.

Источник: Офис президента
АЕС, Владимир Зеленский, Ровенская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зеленский о мобилизации: У нас нет задачи привлечь всех, но люди устают
Володимир Зеленський
Испания присоединилась к странам, которые поддерживают членство Украины в НАТО — Зеленский
Зеленський Санчес
Украина вскоре получит еще четыре танка Leopard 2 от Испании — премьер
Зеленский собрал Ставку на Ровенской АЭС: о чем докладывали
Не знаем, сколько людей закопано в Мариуполе: Зеленский о жертвах войны среди украинцев
Володимир Зеленський
Графика тренировок украинских пилотов на F-16 до сих пор нет: Зеленский упрекнул партнеров
винищувач F-16
Видео
”Меня ранило, а свои бросили”: истории пленных российских захватчиков

Страх перед тюрьмой заставил некоторых россиян присоединиться к рядам оккупационных войск и полагаться на судьбу. Она была к ним благосклонна: эти россияне, по крайней мере, выжили. Сейчас в плену жалуются, что их командирам было наплевать на солдат, а раненых бросали на произвол судьбы.

Андрей Почтев
Игнорирование не поможет: Нафтогаз знает, как заставить РФ отплатить за убытки в Крыму
Зеленский собрал Ставку на Ровенской АЭС: о чем докладывали
Искусство, которое не просто вдохновляет: PinchukArtCentre представил сразу три выставки
PinchukArtCentre
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (30.06.2023)
Зеленский собрал Ставку на Ровенской АЭС: о чем докладывали
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (30.06.2023)
Зеленский собрал Ставку на Ровенской АЭС: о чем докладывали
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь