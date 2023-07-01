Зеленский собрал Ставку на Ровенской АЭС: о чем докладывали

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку на Ровенской АЭС, чтобы на месте оценить возможные угрозы станции.

Глава государства заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника ГУР Кирилла Буданова по оперативной обстановке на белорусской границе и возможных действиях российского врага.

Глава МВД Игорь Клименко, командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь и глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко доложили об усилении Северного направления и охране АЭС.

Начальник Ровенской ОВА Виталий Коваль и командующий войсками Волыни Владимир Миронюк доложили об оборонительных рубежах и социально-экономической ситуации в регионе.

Юрий Щиголь, глава Государственной службы специальной связи и защиты информации, рассказал о защите Ровенской АЭС от киберугроз.

Также в заседании Ставки принимали участие президент Энергоатома Петр Котин и директор станции Павел Ковтонюк.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что международные наблюдатели на Запорожской АЭС пока не увидели признаков минирования, но при этом российские военные их не пустили на часть территории станции.

Источник : Офис президента

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