Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У Броварах чоловік під час масажу зґвалтував 15-річного підлітка – йому повідомили про підозру
У Києві прогримів потужний вибух, повітряна тривога не оголошена
На Хортиці виявили унікальний човен, якому може бути до 500 років
Чи витримає ЗАЕС вибух та які території в зоні підвищеного ризику – радіобіолог
На одну бабусю оформлено 10 чоловіків: чому розширили перелік осіб, які підлягають мобілізації
Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Зеленський зібрав Ставку на Рівненській АЕС: про що доповідали

зеленський ставка РАЕС
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку на Рівненській АЕС, щоб на місці оцінити можливі загрози станції.

Очільник держави заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, начальника ГУР Кирила Буданова щодо оперативної обстановки на білоруському кордоні та можливі дії російського ворога.

Голова МВС Ігор Клименко, командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь і голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко доповіли про посилення Північного напрямку й охорону АЕС.

Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль і командувач ОУВ Волинь Володимир Миронюк доповіли про оборонні рубежі та соціально-економічну ситуацію в регіоні.

Юрій Щиголь, голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, розповів про захист Рівненської АЕС від кіберзагроз.

Також у засіданні Ставки брали участь президент Енергоатому Петро Котін, директор станції Павло Ковтонюк, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, голова СБУ Василь Малюк.

Читайте також
Окупанти можуть дистанційно підірвати ЗАЕС після передання її під контроль МАГАТЕ – Зеленський
Запорізька АЕС

Раніше голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що міжнародні спостерігачі на Запорізькій АЕС поки не побачили ознак мінування, але при цьому російські військові їх не пустили на частину території станції.

Джерело: Офіс президента
АЕС, Володимир Зеленський, Рівненська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зеленський про мобілізацію: У нас нема завдання залучити всіх, але люди втомлюються
Володимир Зеленський
Іспанія доєдналася до країн, які підтримують членство України в НАТО – Зеленський
Зеленський Санчес
Україна незабаром отримає ще чотири танки Leopard 2 від Іспанії – прем’єр
Зеленський зібрав Ставку на Рівненській АЕС: про що доповідали
Не знаємо, скільки людей закопано в Маріуполі: Зеленський про жертв війни серед українців
Володимир Зеленський
Графіка тренувань українських пілотів на F-16 досі немає: Зеленський дорікнув партнерам
винищувач F-16
Відео
”Мене поранило, а свої кинули”: історії полонених російських загарбників

Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.

Андрій Почтєв
Ігнорування не допоможе: Нафтогаз знає, як змусити РФ відплатити за збитки в Криму
Зеленський зібрав Ставку на Рівненській АЕС: про що доповідали
Мистецтво, яке не просто надихає: PinchukArtCentre презентував одразу три виставки
PinchukArtCentre
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (30.06.2023)
Зеленський зібрав Ставку на Рівненській АЕС: про що доповідали
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (30.06.2023)
Зеленський зібрав Ставку на Рівненській АЕС: про що доповідали
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь