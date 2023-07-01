Зеленський зібрав Ставку на Рівненській АЕС: про що доповідали

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку на Рівненській АЕС, щоб на місці оцінити можливі загрози станції.

Очільник держави заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, начальника ГУР Кирила Буданова щодо оперативної обстановки на білоруському кордоні та можливі дії російського ворога.

Голова МВС Ігор Клименко, командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь і голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко доповіли про посилення Північного напрямку й охорону АЕС.

Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль і командувач ОУВ Волинь Володимир Миронюк доповіли про оборонні рубежі та соціально-економічну ситуацію в регіоні.

Юрій Щиголь, голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, розповів про захист Рівненської АЕС від кіберзагроз.

Також у засіданні Ставки брали участь президент Енергоатому Петро Котін, директор станції Павло Ковтонюк, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, голова СБУ Василь Малюк.

Раніше голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що міжнародні спостерігачі на Запорізькій АЕС поки не побачили ознак мінування, але при цьому російські військові їх не пустили на частину території станції.

Джерело : Офіс президента

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