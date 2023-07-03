Рішення щодо поїздки Зеленського на саміт НАТО ще не ухвалене – ОП

Поки не відомо, чи вирушить президент України Володимир Зеленський на саміт НАТО, що відбудеться у Вільнюсі 11 липня.

Про це сказав речник президента Сергій Никифоров журналістам Суспільного, зазначивши, що рішення щодо поїздки ще не ухвалене.

Він додав, що воно залежатиме від ситуації на фронті.

— Ми зазвичай не коментуємо заздалегідь, не анонсуємо з міркувань безпеки. А взагалі все буде залежати від ситуації на полі бою, – сказав Никифоров.

Він порадив звернути увагу на заяви Зеленського, який “чітко ці обставини вже описував”. Малося на увазі, що раніше президент пояснював, за яких умов він поїде або не поїде на саміт НАТО.

30 червня заступник глави Офісу президента Ігор Жовква казав, що Зеленський, ймовірно, не поїде на саміт, якщо Україна там не отримає запрошення розпочати вступ у НАТО.

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