Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Обійнялись перед стрибком: мати з дитиною вчинила самогубство дорогою до Польщі
Скандал у Туреччині: росіянин на відпочинку вихвалявся вбивствами українців
У Броварах чоловік під час масажу зґвалтував 15-річного підлітка – йому повідомили про підозру
У Києві прогримів потужний вибух, повітряна тривога не оголошена
На Хортиці виявили унікальний човен, якому може бути до 500 років
Політика
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Рішення щодо поїздки Зеленського на саміт НАТО ще не ухвалене – ОП

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Поки не відомо, чи вирушить президент України Володимир Зеленський на саміт НАТО, що відбудеться у Вільнюсі 11 липня.

Про це сказав речник президента Сергій Никифоров журналістам Суспільного, зазначивши, що рішення щодо поїздки ще не ухвалене.

Він додав, що воно залежатиме від ситуації на фронті.

— Ми зазвичай не коментуємо заздалегідь, не анонсуємо з міркувань безпеки. А взагалі все буде залежати від ситуації на полі бою, – сказав Никифоров.

Він порадив звернути увагу на заяви Зеленського, який “чітко ці обставини вже описував”. Малося на увазі, що раніше президент пояснював, за яких умов він поїде або не поїде на саміт НАТО.

30 червня заступник глави Офісу президента Ігор Жовква казав, що Зеленський, ймовірно, не поїде на саміт, якщо Україна там не отримає запрошення розпочати вступ у НАТО.

Читайте також
Статус кандидата в ЄС впливає на обговорення вступу України в НАТО – Столтенберг
Єнс Столтенберг у Києві

Вільнюс, Володимир Зеленський, НАТО, Саміт НАТО, Сергій Никифоров
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У НАТО оцінили кількість російських сил, які залучені до війни проти України
Російські військові
Умови вступу України до НАТО будуть визначені лише після війни – Пісторіус
Борис Пісторіус
Контрнаступ – це завжди важка операція. Дії ЗСУ заслуговують на похвалу – посадовець НАТО
Роб Бауер
Моє спілкування з головою ЦРУ завжди має бути за лаштунками – Зеленський про візит Бернса
Володимир Зеленський
Путін не контролює ситуацію: Зеленський назвав слабкою реакцію диктатора на заколот ПВК
Володимир Зеленський
Відео
Швидка артилерійська допомога: українські IT-шники розробили пересувні СТО та штаб

Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.

Василь Саф’янюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (03.07.2023)
Рішення щодо поїздки Зеленського на саміт НАТО ще не ухвалене – ОП
З-під носа у ворога: ТРО Дніпра забирає та ремонтує ворожу техніку для потреб ЗСУ
Рішення щодо поїздки Зеленського на саміт НАТО ще не ухвалене – ОП
Ігнорування не допоможе: Нафтогаз знає, як змусити РФ відплатити за збитки в Криму
Рішення щодо поїздки Зеленського на саміт НАТО ще не ухвалене – ОП
Мистецтво, яке не просто надихає: PinchukArtCentre презентував одразу три виставки
PinchukArtCentre
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь