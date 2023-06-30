Зеленский поедет на саммит НАТО при одном условии – Жовква

Украине необходимо приглашение относительно начала процесса вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля, иначе президенту Владимиру Зеленскому нет смысла туда ехать.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в комментарии Reuters.

— Президент не поедет на саммит, если лидеры НАТО будут склонны демонстрировать дефицит мужества, в то время как Украина со всем своим мужеством, волей, силой и высоким моральным духом борется против российской агрессии, — сказал он.

По его словам, заявка Украины на членство в НАТО лежит на столах лидеров блока с 30 сентября 2022 года, и саммит в Вильнюсе был бы очень хорошим началом для того, чтобы дать на нее ответ.

Жовква отметил, что Киев признает — пока РФ ведет войну против Украины, она не может присоединиться к блоку, однако просит НАТО начать процедуру.

— Если на саммите в Вильнюсе не будет результата, у президента не будет причин и времени ехать, — сказал чиновник.

На вопрос о том, насколько Украина близка к получению приглашения в НАТО, Жовква сказал, что “ближе, чем полгода назад”.

Накануне генсек Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что предоставление Украине статуса страны-кандидата в члены Евросоюза имеет влияние на дискуссию относительно ее членства в НАТО.

Источник : Reuters

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.