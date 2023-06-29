Статус кандидата в ЕС влияет на обсуждение вступления Украины в НАТО – Столтенберг
Предоставление Украине статуса страны-кандидата в члены Евросоюза влияет на дискуссию о членстве нашего государства в НАТО.
Об этом заявил генсек Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг во время общения с журналистами в Брюсселе.
– Мы видим связь с Европейским Союзом, потому что решение ЕС предоставить Украине статус кандидата, конечно, также влияет на дискуссии, которые происходят внутри НАТО (о членстве Украины, — Ред.), — отметил он.
Столтенберг уточнил, что на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля, союзники обсудят стремление Украины к членству в этом военном блоке.
– И я абсолютно уверен, что союзники по НАТО направят Украине очень сильный сигнал поддержки, — заявил он.
Генсек НАТО заверил, что все союзники поддерживают принцип “открытых дверей” блока. Об этом свидетельствует недавнее приглашение Финляндии и Швеции стать членами Организации Североатлантического договора.
– Мы также согласились, что Украина станет членом НАТО. И мы согласны с тем, что не Россия, а союзники по НАТО и Украина должны решать, когда придет время направить приглашение Украине присоединиться, — рассказал Столтенберг.
При этом он в очередной раз напомнил, что первая и важнейшая задача сейчас – поддержать нашу страну, гарантировать, что Украина будет оставаться суверенным независимым государством в Европе.
– Если мы не сможем этого сделать, вопрос о членстве вообще не будет обсуждаться, – подчеркнул генсек НАТО.
На саммите в Вильнюсе он ожидает новых заявлений о военной поддержке Украины и согласования многолетней программы помощи для нашего государства.
В украинском МИД объясняли, что саммит в Вильнюсе можно будет считать успешным, если НАТО предпримет решительный шаг к определению четкого алгоритма вступления Украины.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Украина стремится получить четкое приглашение к вступлению в НАТО по упрощенной процедуре.
На саммите планируется создание нового формата сотрудничества Совет Украина – НАТО, что повысит уровень и эффективность взаимодействия с военным блоком.
Источник: НАТО
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