Народный депутат Алексеев вышел из-под стражи под залог в 2,2 млн грн

Народного депутата Сергея Алексеева, которого подозревали в вымогательстве $50 тыс., выпустили под залог в 2,2 млн грн.

Украинским журналистам он сообщил, что залог внесли его друзья и коллеги днем ранее, а вышел он сегодня, 4 июля.

— Дела там нет, говорят лучшие адвокаты. Это исключительно подстава оппозиционного депутата. Дальше мы будем отстаивать: идти на оправдательный приговор или закрытие дела, — утверждает Алексеев.

Днем ранее, 3 июля, во Львове Лычаковский суд избрал меру пресечения Алексееву — 60 суток под стражей или альтернатива в виде залога в размере 2 млн 264 тыс. грн.

В конце июня Служба безопасности Украины задержала Алексеева по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

По версии СБУ, нардеп обещал помочь иностранцу избежать экстрадиции из Украины за $50 тыс. В СБУ отмечают, что правоохранители пришли к Алексееву во время получения второй части суммы.

Депутату сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса. Статья предусматривает наказание до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Источник : Суспільне

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.