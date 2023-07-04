Народний депутат Алєксєєв вийшов з-під варти під заставу в 2,2 млн грн
Народного депутата Сергія Алєксєєва, якого підозрювали у вимаганні $50 тис., випустили під заставу у 2,2 млн грн.
Українським журналістам він повідомив, що заставу внесли його друзі та колеги днем раніше, а вийшов він сьогодні, 4 липня.
– Справи там немає, кажуть найкращі адвокати. Це виключно підстава опозиційного депутата. Далі ми будемо відстоювати: йти на виправдальний вирок або закриття справи, – стверджує Алєксєєв.
Днем раніше, 3 липня, у Львові Личаківський суд обрав міру запобіжного заходу Алєксєєву – 60 діб під вартою або альтернатива у вигляді застави у розмірі 2 млн 264 тис. грн.
Наприкінці червня Служба безпеки України затримала Алєксєєва за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах.
За версією СБУ, нардеп обіцяв допомогти іноземцю уникнути екстрадиції з України за $50 тис. У СБУ зазначають, що правоохоронці прийшли до Алєксєєва під час отримання другої частини суми.
Депутату повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу. Стаття передбачає покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
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