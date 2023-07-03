Депутату Алєксєєву обрали запобіжний захід: він перебуватиме 60 діб під вартою

У Львові суд обрав підозрюваному в шахрайстві народному депутату Верховної Ради України Сергію Алєксєєву запобіжний захід. Він перебуватиме під вартою 60 діб.

За даними журналістів, відповідне рішення оголосив суддя Дмитро Рудаков у залі Личаківського районного суду. Альтернативою арешту є застава у розмірі 2 млн 264 тис. грн.

Депутат стверджує, що він не має цих коштів, тому його друзі та колеги шукатимуть необхідну суму.

У ЗМІ зазначають, що однопартійці депутата з політичної партії Європейська солідарність заявили про нібито навмисне затягування рішення суду до 18:00. У такому випадку немає можливості провести оплату саме сьогодні, 3 липня.

Раніше у Львові суд відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному в шахрайстві нардепу Сергію Алєксєєву через його неявку.

У партії журналістам пояснили, що депутат не з’явився на обрання запобіжного заходу, тому що нібито перебував на засіданні Верховної Ради.

Джерело : Укрінформ

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