Депутату Алєксєєву обрали запобіжний захід: він перебуватиме 60 діб під вартою
У Львові суд обрав підозрюваному в шахрайстві народному депутату Верховної Ради України Сергію Алєксєєву запобіжний захід. Він перебуватиме під вартою 60 діб.
За даними журналістів, відповідне рішення оголосив суддя Дмитро Рудаков у залі Личаківського районного суду. Альтернативою арешту є застава у розмірі 2 млн 264 тис. грн.
Депутат стверджує, що він не має цих коштів, тому його друзі та колеги шукатимуть необхідну суму.
У ЗМІ зазначають, що однопартійці депутата з політичної партії Європейська солідарність заявили про нібито навмисне затягування рішення суду до 18:00. У такому випадку немає можливості провести оплату саме сьогодні, 3 липня.
Раніше у Львові суд відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному в шахрайстві нардепу Сергію Алєксєєву через його неявку.
У партії журналістам пояснили, що депутат не з’явився на обрання запобіжного заходу, тому що нібито перебував на засіданні Верховної Ради.
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк