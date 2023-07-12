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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Зеленський назвав три головні пріоритети саміту НАТО для України

Зеленський на саміті НАТО
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський у Вільнюсі заявив, що Україна присутня на саміті НАТО заради трьох речей: гарантій безпеки, запрошення до Північноатлантичного блоку та зброї.

– Я вважаю, що ми отримаємо це запрошення (до НАТО, – Ред..), коли умови безпеки це дозволять. Я хочу обговорити всі ці питання з партнерами. А головне – це гарантії безпеки для України на шляху до вступу в НАТО, – сказав він.

Зеленський наголосив, що у сьогоднішньому порядку денному Україна має три пріоритети: 

  • Перший – нові пакети підтримки для нашої армії на полі бою.
  • Друге – вважаю, це запрошення до НАТО. Потребуємо розуміння, що ми маємо це запрошення на той час, коли безпекова ситуація дозволить. Хочемо обговорити з нашими партнерами всі ці речі.
  • І третє – ми обговоримо сьогодні гарантії безпеки для України на шляху до НАТО.

Саміт НАТО у Вільнюсі 

Генеральний секретар Єнс Столтенберг за підсумками засідання першого дня наголосив План дій щодо членства України скасували, що є хорошим знаком для нас. Проте є вимоги, які Україна має виконати і які мають погодити усі країни-члени. Лише тоді Україна зможе приєднатися до військового блоку.

Також країни-члени НАТО підтвердили свою підтримку прагнення України до членства, йдеться у підсумковій декларації. Київ отримає запрошення на вступ у блок, коли союзники погодяться, а Київ виконає умови.

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Володимир Зеленський, Саміт НАТО
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