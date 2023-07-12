70 бойових машин та боєприпаси для Challenger 2: Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні
Велика Британія оголосила про передання Україні ще 70 бойових машин у рамках чергового пакета допомоги.
Про це у середу, 12 липня повідомили у резиденції прем’єр-міністра Сунака.
– Велика Британія передасть Україні ще 70 бойових транспортних засобів, а також машин матеріально-технічного забезпечення. Зокрема, йдеться про бойові машини розвідки CVR(T) – йдеться у заяві.
Також зазначається, що передання техніки, серед іншого, потрібне для евакуації поранених, підбитої бронетехніки, а також – для доставлення боєприпасів на позиції.
– Крім того, в рамках цього пакета Україні негайно передадуть тисячі додаткових снарядів для танків Challenger 2, – інформує канцелярія британського прем’єра.
В Офісі президента України повідомили, що в рамках саміту НАТО Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії й Північної Ірландії Ріші Сунаком.
Лідери обговорили оборонні потреби України, подальшу співпрацю щодо розширення спроможностей української армії на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї та в майбутньому – сучасній західній авіації.
Зеленський подякував Сунаку й Сполученому Королівству за підтримку вступу України до НАТО та участь у наданні нашій країні дієвих гарантій безпеки на період до членства у військовому блоці.
Нагадаємо, український президент у Вільнюсі заявив, що Україна присутня на саміті НАТО заради трьох речей: гарантій безпеки, запрошення до Північноатлантичного блоку та зброї.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк