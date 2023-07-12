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Політика
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

70 бойових машин та боєприпаси для Challenger 2: Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні

Зеленський та Сунак на саміті НАТО у Вільнюсі
Фото: Офіс президента

Велика Британія оголосила про передання Україні ще 70 бойових машин у рамках чергового пакета допомоги.

Про це у середу, 12 липня повідомили у резиденції прем’єр-міністра Сунака. 

– Велика Британія передасть Україні ще 70 бойових транспортних засобів, а також машин матеріально-технічного забезпечення. Зокрема, йдеться про бойові машини розвідки CVR(T) – йдеться у заяві.

Також зазначається, що передання техніки, серед іншого, потрібне для евакуації поранених, підбитої бронетехніки, а також – для доставлення боєприпасів на позиції.

– Крім того, в рамках цього пакета Україні негайно передадуть тисячі додаткових снарядів для танків Challenger 2, – інформує канцелярія британського прем’єра.

В Офісі президента України повідомили, що в рамках саміту НАТО Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії й Північної Ірландії Ріші Сунаком.

Лідери обговорили оборонні потреби України, подальшу співпрацю щодо розширення спроможностей української армії на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї та в майбутньому – сучасній західній авіації. 

Зеленський подякував Сунаку й Сполученому Королівству за підтримку вступу України до НАТО та участь у наданні нашій країні дієвих гарантій безпеки на період до членства у військовому блоці.

Нагадаємо, український президент у Вільнюсі заявив, що Україна присутня на саміті НАТО заради трьох речей: гарантій безпеки, запрошення до Північноатлантичного блоку та зброї.

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Джерело: Офіс президента
Вільнюс, Велика Британія, Володимир Зеленський, Ріші Сунак, Саміт НАТО
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