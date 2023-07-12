Укр Рус Eng
Поддержать
Укр Рус Eng
Популярные Срочно
Ударили по объекту инфраструктуры: россияне ночью запустили по Николаеву баллистические ракеты
Срочно
Взрыв неизвестного военного объекта в Запорожье: пострадало уже 18 человек, среди них — 6 детей
Повез семью в лес на чернику: на Житомирщине мужчина наехал на мину
С сентября Ощадбанк не будет выплачивать пенсии и соцпомощь на карты некоторым украинцам — причина
Направлялся домой с лечения: украинского военного с протезом сняли с рейса в Варшаву
Политика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Есть договоренность о дополнительных установках Patriot и ракетах для них от Германии — Зеленский

Зеленський Шольц
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом о гарантиях безопасности для Украины на пути в НАТО.

– Есть договоренность о дополнительных пусковых установках Patriot и ракетах для них от Германии. Это очень важно для защиты жизней в Украине от российского террора, – сообщил Зеленский.

Президент Украины выразил благодарность за готовность Германии к длительной, многолетней поддержке Украины и нашей защиты свободы, за мощную военную помощь, которую Германия предоставила Украине с начала полномасштабного вторжения РФ, отдельно отметив последний пакет, включающий системы ПВО, бронетехнику и артиллерийские снаряды.

– Длительные программы поддержки — это лучший сигнал всем в мире, что наша Европа останется пространством безопасности и мира, – отметил глава государства.

Украинский президент подчеркнул, что сегодня наше государство делает чрезвычайно большой вклад в дело защиты мира, свободы и демократии на Европейском континенте, а 90% украинцев поддерживают членство в НАТО.

Напомним, сегодня, 12 июля в Вильнюсе продолжается второй день саммита НАТО. Зеленский отметил, что в сегодняшней повестке дня Украина имеет три приоритета: гарантии безопасности, приглашение в Североатлантический блок и поставки нового вооружения.

Читайте также
Норвегия передаст Украине еще 1000 микродронов Black Hornet
Black Hornet

Источник: Офис президента
Владимир Зеленский, Зброя для України, Олаф Шольц, Саммит НАТО
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
По итогам саммита были убраны все двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО — Зеленский
Столтенберг та Зеленський
Украине больше нужны артиллерийские снаряды, а не ракеты ATACMS — Байден
Джо Байден
Плохие новости для Путина: что пишут иностранные СМИ о результатах саммита НАТО в Вильнюсе
саміт НАТО
Без ПДЧ, но и без приглашения: с чем Украина вышла с саммита НАТО в Вильнюсе
Есть договоренность о дополнительных установках Patriot и ракетах для них от Германии — Зеленский
Зеленский ответил на упреки Уоллеса о недостаточной благодарности Украины
Володимир Зеленський
Видео
Главное препятствие к вступлению в ЕС: что не так с е-декларациями чиновников

В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

Василий Сафьянюк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (12.07.2023)
Есть договоренность о дополнительных установках Patriot и ракетах для них от Германии — Зеленский
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (12.07.2023)
Есть договоренность о дополнительных установках Patriot и ракетах для них от Германии — Зеленский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (12.07.2023)
Есть договоренность о дополнительных установках Patriot и ракетах для них от Германии — Зеленский
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (12.07.2023)
Есть договоренность о дополнительных установках Patriot и ракетах для них от Германии — Зеленский
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь