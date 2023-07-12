Есть договоренность о дополнительных установках Patriot и ракетах для них от Германии — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом о гарантиях безопасности для Украины на пути в НАТО.

– Есть договоренность о дополнительных пусковых установках Patriot и ракетах для них от Германии. Это очень важно для защиты жизней в Украине от российского террора, – сообщил Зеленский.

Президент Украины выразил благодарность за готовность Германии к длительной, многолетней поддержке Украины и нашей защиты свободы, за мощную военную помощь, которую Германия предоставила Украине с начала полномасштабного вторжения РФ, отдельно отметив последний пакет, включающий системы ПВО, бронетехнику и артиллерийские снаряды.

– Длительные программы поддержки — это лучший сигнал всем в мире, что наша Европа останется пространством безопасности и мира, – отметил глава государства.

Украинский президент подчеркнул, что сегодня наше государство делает чрезвычайно большой вклад в дело защиты мира, свободы и демократии на Европейском континенте, а 90% украинцев поддерживают членство в НАТО.

Напомним, сегодня, 12 июля в Вильнюсе продолжается второй день саммита НАТО. Зеленский отметил, что в сегодняшней повестке дня Украина имеет три приоритета: гарантии безопасности, приглашение в Североатлантический блок и поставки нового вооружения.

Источник : Офис президента

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