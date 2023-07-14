У разведки Украины есть источники в окружении Путина — Буданов
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что сейчас украинские шпионы знают о своем противнике.
Об этом он сказал в интервью Reuters.
Буданов отметил, что точно предсказал вторжение России до начала полномасштабной войны в прошлом году.
— У нас есть свои источники. В ближайших кабинетах Путина, так сказать. Поэтому мы обычно знаем, что происходит, — заявил начальник ГУР.
Российские СМИ сообщали, что в апреле суд в Москве заочно арестовал Кирилла Буданова по обвинению в терроризме. На него несколько раз покушались и, по словам самого Буданова, еще будут покушаться.
Что касается нынешней ситуации в России, то перехваченный опрос, проведенный российским МВД, свидетельствует о том, что главарь боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин имеет поддержку внутри России.
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова