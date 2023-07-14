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Политика
Марта Бондаренко, редактор ленты

У разведки Украины есть источники в окружении Путина — Буданов

володимир путін
Фото: Getty Images

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что сейчас украинские шпионы знают о своем противнике.

Об этом он сказал в интервью Reuters.

Буданов отметил, что точно предсказал вторжение России до начала полномасштабной войны в прошлом году.

— У нас есть свои источники. В ближайших кабинетах Путина, так сказать. Поэтому мы обычно знаем, что происходит, — заявил начальник ГУР.

Российские СМИ сообщали, что в апреле суд в Москве заочно арестовал Кирилла Буданова по обвинению в терроризме. На него несколько раз покушались и, по словам самого Буданова, еще будут покушаться.

Что касается нынешней ситуации в России, то перехваченный опрос, проведенный российским МВД, свидетельствует о том, что главарь боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин имеет поддержку внутри России.

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Источник: Reuters
Владимир Путин, Кирилл Буданов, Разведка
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