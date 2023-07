Это конец проекта Путина: Данилов о месте и весе Украины на саммите НАТО

Во время саммита НАТО в Вильнюсе произошло событие исторического значения для Украины, даже если на этот раз не было решения о полноценном членстве Украины в блоке.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его мнению, сегодня весь мир наблюдал конец проекта российского диктатора Владимира Путина.

— Место и вес Украины в повестке дня Вильнюсского саммита НАТО 2023 года — событие исторического значения, даже без решения о полноценном членстве (временно). В геополитическом измерении саммит — это конец проекта Путина по восстановлению российско-советской империи, который он начал своей речью в Мюнхене в 2007 году, — утверждает Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина поставила собственную резолюцию на путинской бумажке: the end of the empire (в переводе с английского языка это означает конец империи).

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.