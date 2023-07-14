Розвідка України має джерела в оточенні Путіна – Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що зараз українські шпигуни знають про свого супротивника.
Про це вын сказав в інтерв’ю Reuters.
Буданов зазначив, що точно передбачив вторгнення Росії до початку повномасштабної війни минулого року.
– У нас є свої джерела. У найближчих кабінетах Путіна, так би мовити. Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається, – заявив начальник ГУР.
Російські ЗМІ повідомляли, що у квітні суд у Москві заочно заарештував Кирила Буданова за звинуваченням у тероризмі. На нього кілька разів скоювали замах і, за словами самого глави ГУР, ще скоюватимуть.
Що стосується нинішньої ситуації в Росії, то перехоплене опитування, проведене російським МВС, свідчить про те, що ватажок бойовиків ПВК Вагнера Євген Пригожин має підтримку всередині Росії.
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