Зернова ініціатива. НАТО буде політично тиснути на РФ – Чернєв

НАТО не буде залучати військові інструменти тиску на РФ, як-от конвоювання, для забезпечення безпечного проходу торгових судів з українським збіжжям Чорним морем, тому що не хоче прямої конфронтації з Росією.

На думку заступника очільника Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгора Чернєва, Північноатлантичний союз буде використовувати здебільшого політичний тиск на РФ.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

– Але це також дуже важливо, вказати ще раз, хто є винуватцем цієї ситуації для глобального Півдня, тих, хто не буде отримувати зерно з України. Ми бачимо, що вже є реакція, на цей саміт, який буде Африканський у Росії, понизили представництво, і з 58 держав 17 тільки на рівні перших осіб, – сказав він, відповідаючи на запитання ведучого.

Чернєв зазначив, що публічний тиск з усіх боків, зокрема НАТО, Африканського союзу ООН і Китаю, змусить Кремль повернутися до зернової ініціативи.

Нагадаємо, сьогодні, 26 липня має відбутися засідання нової Ради Україна – НАТО, яку генсек ЄС Єнс Столтенберг скликав на прохання президента України Володимира Зеленського, через ситуацію в Чорному морі.

Сторони зустрінуться, щоб “провести консультації щодо останніх подій та обговорити транспортування українського зерна через Чорне море”, повідомила речниця НАТО Оана Лунгеску та зазначила, що зустріч відбудеться на рівні послів.

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