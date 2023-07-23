Столтенберг скликає засідання Ради Україна – НАТО на 26 липня через ситуацію у Чорному морі

26 липня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає засідання нової Ради Україна – НАТО на прохання президента України Володимира Зеленського, через ситуацію у Чорному морі.

Про це у неділю, 23 липня, пише Deutsche Welle.

Сторони мають зустрітися для того, щоб “провести консультації щодо останніх подій та обговорити транспортування українського зерна через Чорне море”, повідомила речниця НАТО Оана Лунгеску та зазначила, що зустріч відбудеться на рівні послів.

Нагадаємо, напередодні український президент обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом реалізацію домовленостей, досягнутих під час саміту Організації Північноатлантичного договору у Вільнюсі.

Також сторони обговорили нинішню ситуацію в Чорному морі, визначили першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування і сталого функціонування Чорноморського зернового коридору.

Нагадаємо, секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не продовжуватиме дію зернової угоди, яка завершилася 17 липня.

Ввечері того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що компанії, які володіють суднами, готові продовжувати постачання зерна, якщо Україна та Туреччина забезпечать прохід суден.

І вже в ніч проти 19 липня Росія цілеспрямовано випустила ракети по зернових терміналах портів Одеса та Чорноморськ. Руйнувань зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів і перевізників Kernel, Viterra та CMA CGM Group.

Окупанти вже пʼяту добу навмисно обстрілюють порти Одеси та Миколаєва та знищують українське зерно.

Джерело : Deutsche Welle

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