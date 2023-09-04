Умєров подав заяву про відставку з посади голови ФДМ
Рустем Умєров подав до Верховної Ради заяву про відставку з посади голови Фонду державного майна, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.
Він показав скрин заяви та наголосив, що Рада розгляне її на найближчому пленарному засіданні.
У понеділок, 4 вересня, також подав заяву про відставку міністр оборони України Олексій Резніков.
Його наступником президент Володимир Зеленський напередодні назвав голову Фонду держмайна Рустема Умєрова, який він очолює з 7 вересня 2022 року.
У серпні 2021 року указом президента він був нагороджений орденом За заслуги III ступеня.
Фото: Рустем Умєров
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