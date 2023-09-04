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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Умєров подав заяву про відставку з посади голови ФДМ

Рустем Умєров

Рустем Умєров подав до Верховної Ради заяву про відставку з посади голови Фонду державного майна, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Він показав скрин заяви та наголосив, що Рада розгляне її на найближчому пленарному засіданні.

У понеділок, 4 вересня, також подав заяву про відставку міністр оборони України Олексій Резніков.

Його наступником президент Володимир Зеленський напередодні назвав голову Фонду держмайна Рустема Умєрова, який він очолює з 7 вересня 2022 року.

У серпні 2021 року указом президента він був нагороджений орденом За заслуги III ступеня.

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Фото: Рустем Умєров

відставка, Верховна Рада IX скликання, Міноборони України, Руслан Стефанчук, Рустем Умєров, ФДМ, Фонд Держмайна
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