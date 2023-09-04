Зеленский подтвердил увольнение Резникова с должности главы Минобороны
Президент Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексей Резникова с должности министра обороны Украины.
Об этом он сказал в вечернем обращении по итогам 3 сентября.
— На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более чем 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом, — сказал президент.
Вместо Алексея Резникова оборонное ведомство возглавит Рустем Умеров.
— Верховная Рада хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры, — резюмировал он.
Также Зеленский отметил, что за следующие месяцы Украина должна достичь нескольких конкретных результатов. В частности, стратегическая политическая цель — открытие переговоров о членстве с Евросоюзом.
Часть из семи определенных рекомендаций Еврокомиссии Украина уже реализовала. Ради другой части нужна результативная работа Верховной Рады.
— Закон о восстановлении электронного декларирования, изменения в законе о национальных меньшинствах и, особенно обращу на него внимание, “закон о ПЭПах” — politically exposed persons, политически значимые лица. Каждый из этих законов имеет фундаментальное значение. И голосование по ним будет иметь фундаментальное значение. Люди увидят, кто чего стоит. И я призываю народных депутатов Украины не откладывать эти решения, не подвести Украину и поддержать нашу европейскую интеграцию, — сказал президент.
По словам Зеленского, уже четыре судна прошли по новому, альтернативному морскому коридору из украинских южных морских портов.
Сейчас Украина работает с партнерами, чтобы восстановить нормальную работу “зернового коридора”, который должен обеспечивать продовольственную безопасность в глобальном масштабе.
Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.Татьяна Наконечная