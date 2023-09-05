Рада поддержала увольнение Резникова с должности министра обороны: о чем отчитался экс-глава

Верховная Рада поддержала отставку министра обороны Алексея Резникова. Назначение Рустема Умерова на эту должность состоится на следующем пленарном заседании.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Соответствующее решение поддержали 327 народных избранников, 4 — были против, 11 — воздержались.

Перед этим Резников пришел на заседание, чтобы рассказать, что было сделано за период пребывания его на должности.

Главное из выступления Резникова:

Военная помощь достигла $100 млрд.

За полгода были сделаны запасы 200 тыс. бронежилетов, 150 тыс. шлемов. Поставили 1,5 млн зимней формы, 2 млн летней формы.

На вооружение принято более 200 образцов западного оружия.

Время принятия в эксплуатацию сократилось с 2-3 лет до 3-4 недель.

Принято в эксплуатацию более 30 моделей украинских дронов.

Не все страны НАТО достигли того уровня, на котором мы сейчас находимся.

Агентство по ресурсному обеспечению должно показать результаты в октябре.

Происходит реформа ВВК.

Со своей стороны народные депутаты поставили Резникову вопрос о скандальных закупках (курток, яиц).

— Это все фейковые истории, надуманные истории, и не существует никаких уголовных дел по этим фактам, — сказал он.

Резников сразу получил следующий вопрос: “А что тогда заместители и директора департаментов делают в СИЗО?”.

На что был дан ответ: “Существует принцип невиновности — поэтому давайте не будем спешить и будем ждать приговора суда”.

Напомним, что Комитет Верховной Рады по вопросам обороны поддержал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны Украины.

3 сентября президент Владимир Зеленский заявил о необходимости смены руководителя Минобороны и назвал Умерова преемником Резникова.

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