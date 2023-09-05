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Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна

Рустем Умєров

Верховна Рада підтримала звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначено, що “за” проголосували 302 народних обранці.

– Чекаємо сьогодні на внесення пропозиції від президента призначити його міністром оборони України, а завтра голосування, – написав Железняк.


Раніше парламент підтримав звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

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ФотоРустем Умєров

Верховна Рада, Рустем Умєров, Фонд Держмайна
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