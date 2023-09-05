Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна
Верховна Рада підтримала звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна.
Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.
Зазначено, що “за” проголосували 302 народних обранці.
– Чекаємо сьогодні на внесення пропозиції від президента призначити його міністром оборони України, а завтра голосування, – написав Железняк.
Раніше парламент підтримав звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.
Фото: Рустем Умєров
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Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.Тетяна Наконечна