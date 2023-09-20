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Политика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

До конца недели Зеленский посетит Канаду — СМИ

До конца недели Зеленский посетит Канаду — СМИ
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский до конца недели посетит Канаду. Этот визит станет первым с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает издание CBC, ссылаясь на собственные источники.

Предварительно известного, что украинский президент посетит Оттаву и Торонто.

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Также ожидается, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским в Белом доме в этот четверг, 21 сентября.

А в пятницу, 22 сентября, Зеленский должен выступить перед парламентом в Оттаве, после чего отправится в Торонто.

Отмечается, что поездка не была объявлена официально. Несмотря на то, что канадские и украинские чиновники отказываются от комментариев, в Канаде уже в течение нескольких последних дней продолжаются подготовительные меры по безопасности.

Напомним, Канада выделит 33 млн канадских долларов (примерно €23 млн) в фонд закупки приоритетных средств противовоздушной обороны для Украины.

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До конца недели Зеленский посетит Канаду — СМИ

Владимир Зеленский, Канада, Україна-Канада
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