До кінця тижня Зеленський відвідає Канаду – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський до кінця тижня відвідає Канаду. Цей візит стане першим із початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє видання CBC, посилаючись на власні джерела.

Попередньо відомо, що український президент відвідає Оттаву й Торонто.

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Також очікується, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зустрінеться з Володимиром Зеленським у Білому домі цього четверга, 21 вересня.

А в п’ятницю, 22 вересня, Зеленський має виступити перед парламентом в Оттаві, після чого вирушить до Торонто.

Зазначається, що поїздка не була оголошена офіційно. Попри те, що канадські й українські урядовці відмовляються від коментарів, в Канаді вже протягом декількох останніх днів тривають підготовчі заходи з безпеки.

Нагадаємо, Канада виділить 33 млн канадських доларів (приблизно €23 млн) у фонд закупівлі пріоритетних засобів протиповітряної оборони для України.

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