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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Канада виділяє €23 млн у фонд закупівлі пріоритетних засобів ППО для України

Канада виділяє €23 млн у фонд закупівлі пріоритетних засобів ППО для України
Фото: Pixabay

Канада виділяє 33 млн канадських доларів (приблизно 23 млн) у фонд закупівлі пріоритетних засобів протиповітряної оборони для України. 

Про це йдеться у заяві Міністерства національної оборони країни. 

Міністр оборони Білл Блер заявив, що внесок Канади спрямований у створений Британією партнерський фонд для придбання для України “високопріоритетного обладнання протиповітряної оборони” для захисту від російських атак ракетами та безпілотниками. В ініціативі беруть участь, окрім Британії, також Данія, Нідерланди та США.

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Блер повідомив, що внесок є частиною військової допомоги ЗСУ на суму 500 млн канадських доларів, про яку прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у червні.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Канада вже виділила допомогу на суму понад 8 млрд канадських доларів, з яких близько 1,8 млрд спрямовано на військову допомогу.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час виступу на третьому саміті Кримської платформи у Києві повідомив, що його країна вводить нові санкції проти 29 юридичних осіб Росії, зокрема у ядерній галузі.

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Війна в Україні, Зброя для України, Канада, Російська агресія
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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