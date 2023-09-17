Канада виділяє €23 млн у фонд закупівлі пріоритетних засобів ППО для України

Канада виділяє 33 млн канадських доларів (приблизно €23 млн) у фонд закупівлі пріоритетних засобів протиповітряної оборони для України.

Про це йдеться у заяві Міністерства національної оборони країни.

Міністр оборони Білл Блер заявив, що внесок Канади спрямований у створений Британією партнерський фонд для придбання для України “високопріоритетного обладнання протиповітряної оборони” для захисту від російських атак ракетами та безпілотниками. В ініціативі беруть участь, окрім Британії, також Данія, Нідерланди та США.

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Блер повідомив, що внесок є частиною військової допомоги ЗСУ на суму 500 млн канадських доларів, про яку прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у червні.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Канада вже виділила допомогу на суму понад 8 млрд канадських доларів, з яких близько 1,8 млрд спрямовано на військову допомогу.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час виступу на третьому саміті Кримської платформи у Києві повідомив, що його країна вводить нові санкції проти 29 юридичних осіб Росії, зокрема у ядерній галузі.

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