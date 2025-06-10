Историческая ошибка: Зеленский о политике Орбана в отношении Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что курс нынешнего венгерского правительства в отношении Украины является исторической ошибкой.

В беседе с венгерским изданием Valasz Online, опубликованной 10 июня, украинский лидер высказал мнение, что венгерский премьер эксплуатирует украинскую тему в электоральных интересах.

Зеленский о позиции Орбана

Зеленский предупредил, что Орбан не понимает серьезности последствий своих действий.

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— Это приведет к радикализации венгерского общества и формированию антиукраинских настроений. Блокируя помощь нам, он фактически помогает Путину. Именно поэтому я называю это серьезной исторической ошибкой Виктора, — подчеркнул президент.

Украинский лидер убежден, что позиция венгерского правительства не отражает мнение всего населения Венгрии.

По словам Зеленского, в этом и заключается принципиальная разница между Венгрией и Россией — в РФ мнение Путина совпадает с настроениями общества.

Особенно остро Зеленский отреагировал на использование своего изображения в венгерской рекламной кампании против вступления Украины в ЕС. На билбордах размещено фото украинского президента с призывом голосовать против.

— Каким образом он может использовать мое лицо в своих избирательных целях? Я не давал на это разрешения! Я возглавляю другое государство. Недопустимо использовать меня для внутренней политики. Вы не увидите в других странах плакатов с Орбаном, потому что это было бы неэтично, — возмутился Зеленский.

Президент подчеркнул, что не намерен вмешиваться во внутренние дела Венгрии, но предостерег: “Всегда стремился к конструктивному диалогу с ним, однако его действия нарушают границы украинского суверенитета. Он не имеет права их переступать”.

Напомним, что ранее Орбан прямо пообещал сделать все возможное, чтобы помешать членству Украины в Европейском Союзе.

Венгерский премьер утверждал, что наша страна «высосала каждый евро, форинт и злотый», которые до сих пор тратились на европейские семьи и промышленность.

Орбан также использует правительственный опрос с манипулятивными тезисами для продвижения своей антиукраинской позиции среди населения.

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