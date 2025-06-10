Історична помилка: Зеленський про політику Орбана щодо України

Президент Володимир Зеленський заявив, що курс нинішнього угорського уряду стосовно України є історичною помилкою.

У розмові з угорським виданням Valasz Online, опублікованій 10 червня, український лідер висловив думку, що угорський прем’єр експлуатує українську тему в електоральних інтересах.

Зеленський про позицію Орбана

Зеленський попередив, що Орбан не розуміє серйозності наслідків своїх дій.

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— Це призведе до радикалізації угорського суспільства та формування антиукраїнських настроїв. Блокуючи допомогу нам, він фактично допомагає Путіну. Саме тому я називаю це серйозною історичною помилкою Віктора, – підкреслив президент.

Український лідер переконаний, що позиція угорського уряду не відображає думки всього населення Угорщини.

За словами Зеленського, у цьому й полягає принципова різниця між Угорщиною та Росією – у РФ думка Путіна збігається з настроями суспільства.

Особливо гостро Зеленський відреагував на використання свого зображення в угорській рекламній кампанії проти вступу України до ЄС. На білбордах розміщено фото українського президента із закликом голосувати проти.

— Як він може використовувати моє обличчя у власних виборчих цілях? Я не надавав на це дозволу! Я очолюю іншу державу. Неприпустимо використовувати мене для внутрішньої політики. Ви не побачите в інших країнах плакатів із Орбаном, бо це було б неетично, – обурився Зеленський.

Президент наголосив, що не має наміру втручатися у внутрішні справи Угорщини, але застеріг: Завжди прагнув конструктивного діалогу з ним, проте його дії порушують межі українського суверенітету. Він не має права їх переступати.

Нагадаємо, раніше Орбан прямо пообіцяв зробити все можливе, щоб завадити членству України в Європейському Союзі .

Угорський прем’єр стверджував, що наша країна “висмокче кожен євро, форинт і злотий”, які досі витрачались на європейські сім’ї та промисловість.

Орбан також використовує урядове опитування з маніпулятивними тезами для просування своєї антиукраїнської позиції серед населення.

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