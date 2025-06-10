Интересовало размещение ЗРК: Зеленский о деталях операции разведки Венгрии на Закарпатье

Пока Россия ведет войну против Украины, на Закарпатье действует венгерская военная разведка. Вопросом, который интересовал Будапешт, было отношение жителей региона к “миротворцам”.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz.

Зеленский об операции разведки Венгрии

По словам президента, Венгрия разными способами пыталась вмешаться во внутренние дела Украины. В частности, еще до войны Киев прекратил незаконную раздачу паспортов на Закарпатье. И большинство вопросов решалось без огласки.

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Однако в мае этого года Служба безопасности Украины заявила об аресте венгерских шпионов на Закарпатье.

— Почему мы сделали нынешнее дело публичным? У нас есть дополнительные фотографии и видео различных встреч, организованных Венгерской военной службой национальной безопасности (KNBSZ) на территории Венгрии, которые мы также опубликуем при необходимости. Я не хочу никому угрожать, но все у нас есть, — сказал он.

Зеленский отметил, что Украина располагает информацией, что KNBSZ платила своим шпионам. По его словам, венгерская сеть развивалась с 2021 года, а военные вопросы поднимались в 2024-2025 годах.

Он добавил, что последняя передача информации состоялась 25 марта этого года, отметив, что разведка Венгрии искала украинские уязвимые места в этом регионе.

— Зачем венграм нужна была информация о том, где мы разместили там ЗРК С-300? Вот что их интересовало. У них даже был список вопросов на телефонах — у нас они тоже есть — с одиннадцатью вопросами, включая то, что жители Закарпатья скажут о присутствии венгерских миротворцев. И где размещены наши различные военные части. Как нам следует реагировать на это во время войны? — сказал он.

Президент рассказал, что у чиновников НАТО спрашивали, просили ли они венгров собирать такие данные, и те сказали, что нет. В то же время он отметил, что не обвиняет в этом премьер-министра Виктора Орбана, а обвиняет KNBSZ.

Что предшествовало

9 мая СБУ сообщила о разоблачении деятельности шпионской сети военной разведки Венгрии в Украине.

Правоохранители разоблачили двух бывших украинских военных, которые шпионили для Будапешта в ущерб Украине. Их куратором был кадровый сотрудник венгерской военной разведки.

В тот же день Венгрия заявила о высылке двух украинских дипломатов за якобы “шпионаж”. В ответ Украина решила выслать из страны двух венгерских дипломатов.

Позже венгерская сторона отложила запланированные на 12 мая переговоры с Украиной по нацменьшинствам. Заместитель главы МИД страны Левенте Мадьяр заявил, что причиной стало задержание СБУ агентов KNBSZ на Закарпатье.

Источник : Українські новини

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