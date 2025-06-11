Литва настаивает на членстве Украины в НАТО несмотря на сопротивление США

Литва продолжает непоколебимо поддерживать членство Украины в НАТО, несмотря на растущее давление со стороны ряда союзников стран Североатлантического блока.

Об этом сообщает Politico.

Литва поддерживает вступление Украины в НАТО

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что ее страна не откажется от идеи членства Украины в НАТО.

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— Окончательное решение о присоединении должно приниматься исключительно организацией Североатлантического договора, а не Кремлем, — подчеркнула она.

Литва через Сувальский коридор — стратегический коридор между Калининградом и Беларусью — находится под постоянной угрозой потенциальной агрессии со стороны России, что объясняет ее решительную позицию по расширению НАТО.

В то же время в Вашингтоне и Варшаве растет число политиков, выступающих против вступления Украины в НАТО.

Президент США Дональд Трамп, прокремлевские союзники в НАТО — Венгрия и Словакия, а также новоизбранный польский лидер Кароль Навроцкий не поддерживают членство Украины в организации.

Из-за внутренних разногласий в НАТО даже обсуждалось, стоит ли приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит в Гааге.

Шакальена подчеркнула, что Литва поддерживает участие Зеленского в саммите, поскольку это продемонстрирует силу и единство стран Североатлантического блока, особенно в вопросах поддержки Украины.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил об необратимости пути Украины в Организацию Североатлантического договора.

— Мы говорили, что этот путь в НАТО — необратим. И эта оценка не изменится и после саммита, — сказал Рютте.

Он отметил, что обещание стран-членов НАТО о будущем вступлении Украины остается в силе, даже если оно не будет прямо упомянуто в итоговом коммюнике саммита в Гааге 24-25 июня.

В то же время генсек признал, что внутри альянса сейчас нет полного согласия о том, настало ли время для официального принятия Украины в состав организации.

Источник : Politico

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