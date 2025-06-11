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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Литва наполягає на членстві України в НАТО попри опір США

Довіле- Шакалієне-Литва

Литва продовжує непохитно підтримувати членство України в НАТО, незважаючи на дедалі сильніший тиск з боку низки союзників країн Північноатлантичного блоку.

Про це повідомляє Politico.

Литва підтримує вступ України в НАТО

Міністр оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що її країна не відмовиться від ідеї членства України у НАТО.

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— Остаточне рішення про приєднання має ухвалювати виключно організація Північноатлантичного договору, а не Кремль, – наголосила вона.

Литва через Сувальський коридор – стратегічний коридор між Калінінградом і Білоруссю – перебуває під постійною загрозою потенційної агресії з боку Росії, що пояснює її рішучу позицію щодо розширення НАТО.

Водночас у Вашингтоні та Варшаві зростає кількість політиків, які виступають проти вступу України до НАТО.

Президент США Дональд Трамп, прокремлівські союзники в НАТО – Угорщина і Словаччина, а також новообраний польський лідер Кароль Навроцький не підтримують членство України в організації.

Через внутрішні розбіжності в НАТО навіть обговорювалося, чи варто запрошувати президента України Володимира Зеленського на саміт у Гаазі.

Шакалієне наголосила, що Литва підтримує участь Зеленського у саміті, оскільки це продемонструє силу та єдність країн Північноатлантичного блоку, особливо у питаннях підтримки України.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про незворотність шляху України до Організації Північноатлантичного договору.

— Ми говорили, що цей шлях до НАТО – незворотній. І ця оцінка не зміниться і після саміту, – сказав Рютте.

Він зазначив, що обіцянка країн-членів НАТО щодо майбутнього вступу України залишається чинною, навіть якщо вона не буде прямо згадана в підсумковому комюніке саміту в Гаазі 24-25 червня.

Водночас генсек визнав, що всередині альянсу зараз немає повної згоди щодо того, чи настав час для офіційного прийняття України до складу організації.

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Джерело: Politico

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