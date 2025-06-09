Обещание принять Украину в НАТО действительно, даже без упоминания на саммите – Рютте

Обещание стран-членов НАТО о будущем вступлении Украины в Альянс остается в силе, даже если оно не будет прямо упомянуто в итоговом коммюнике ближайшего саммита.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Путь Украины в НАТО необратим — Рютте

— Мы говорили, что этот путь в НАТО – необратим. И эта оценка не изменится и после саммита, – сказал Рютте, выступая в Лондоне.

Он отметил, что вероятное отсутствие упоминания об этом в официальных итогах саммита, который состоится в Нидерландах, не будет иметь критического значения.

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— Если этого не будет в коммюнике, то в этом не будет ничего страшного, — подчеркнул генсек.

В то же время он добавил, что вопросы, связанные с Украиной, скорее всего, все же будут отражены в финальном документе.

Рютте отметил, что не каждый саммит НАТО обязан повторять все уже озвученные позиции по тем или иным вопросам.

Также он напомнил, что внутри Альянса сейчас нет полного согласия относительно того, настало ли время для официального принятия Украины в состав организации.

Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в Гааге. Еще в 2008 году на встрече в Бухаресте союзники дали Украине обещание о будущем членстве в Альянсе.

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