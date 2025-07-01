Законопроєкт про ратифікацію угоди про Спецтрибунал внесли до Верховної Ради

Верховна Рада України розгляне законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та Радою Європи щодо створення Спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва Росії за злочин агресії проти України. Відповідну ініціативу вже внесли до парламенту.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.

Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне ратифікацію Спецтрибуналу

– До Верховної Ради України надійшов проєкт Закону України Про ратифікацію угоди між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, – наголосив Стефанчук.

Він пояснив, що ратифікація угоди є обов’язковою умовою для набуття чинності документом про створення Спецтрибуналу.

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За словами голови парламенту, законопроєкт розглянуть на найближчому пленарному засіданні.

Стефанчук наголосив, що створення Спеціального трибуналу стане важливим кроком для притягнення російського керівництва до відповідальності за розв’язання війни проти України.

Нагадаємо, 25 червня президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для Росії. Йдеться про новий міжнародний механізм, який розслідуватиме злочин агресії проти України.

Це перший Спецтрибунал, створений саме для розгляду злочинів агресії – за незаконне застосування сили проти іншої держави всупереч Статуту ООН.

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