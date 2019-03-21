У лютому в порівнянні з січнем 2019 ціни на ліки зросли в середньому на 0,5%, а за рік – на 6,5%.

Здорожчання торкнулося як вітчизняних, так і імпортних препаратів.

Антибіотики українського виробництва додали за місяць 0,9% – до 16,5 грн за 10 таблекток/капсул, імпортні – 0,3% (до 106,1 грн за 10 таблеток/капсул).

Вітчизняні судинорозширювальні препарати подорожчали на 0,3% – до 10,3 грн за 10 таблеток/капсул, імпортні – на 0,5% (до 48,7 грн за 10 таблеток/капсул).

Українські жарознижувальні і знеболювальні препарати – на 0,5% (до 8,03 грн за одиницю, імпортні – на 2,4% (до 15,4 грн за одиницю).

Читайте: Як оплачується лікарняний: норми виплат зросли

Днями у МОЗ заявили, що будуть регулювати ціни на лікарські засоби з Нацпереліку, якими найчастіше користуються українці.

Джерело: Держстатистики