7 сентября состоялось празднование по случаю открытия живого квартала Respublika, который расположен у метро Теремки.

Комплекс компания KAN построила даже раньше заявленных сроков. Праздник посетили более 6 тыс. гостей, которых развлекали большим количеством активностей и выступлением артистов, в том числе Анны Тринчер, Джерри Хейл и Натальи Могилевской. Хедлайнером праздника стала собственная группа девелопера KAN Voices во главе с основателем компании Игорем Никоновым.

На празднике был представлен не только сам жилой комплекс, но и уже полноценно реализованная инфраструктура на его территории.

В Respublika обустроили целый городок спорта под шефством Академии спорта А+, где возвели большое футбольное поле, теннисные корты, баскетбольную, волейбольную и гимнастическую площадки, первые в Украине корты для паддл-тенниса и велосипедную инфраструктуру. Все эти локации оборудованы раздевалками и гардеробными.

Предоставляться жителям в пользование велосипеды, теннисные ракетки и другой необходимый спортивный инвентарь для занятия спорта будут бесплатно в любое время.

Также новые жители тестировали уже реализованные нетипичные для Киева детские игровые площадки для разных возрастных категорий, которые оснащены локациями для отдыха старших жителей квартала – зоны с барбекю, обустроенные всем необходимым оборудованием для гриля.

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Для бабушек и дедушек специально созданны зоны настольных игр под маркизами. В том числе в проекте предусмотрены медицинский центр, школа и детские сады, что уже строятся. Они создаются внутри кварталов – путь к ним не пересекается с магистральными автомобильными потоками.

Позаботилась компания КАН и о создании общественного пространства, которое бы объединяло всех жителей. Такой площадкой стал Publik Center между первыми четырьмя домами комплекса. Основная концепция этого пространства заключается в том, что это место, где друзья становятся соседями, а соседи – друзьями.











Respublika активных людей от KAN: сделано вовремя / 3 фотографии

Эта идея реализуется благодаря декоративно-ландшафтной части и большой детской площадке, вокруг которой построены островки элегантных ресторанов, уютных кафе и современных магазинов. Их объединяет зеленая крыша, которая защищает от непогоды в любой день.

В общем, получилась образцовая площадь, где люди знакомятся, влюбляются, обмениваются социальным вниманием, новостями и хорошим настроением.

Приятно удивило ответственное отношение девелопера к экологии. К примеру, тестирование материалов в лабораториях и реализованный проект Smart-улицы Салютной в рамках Файна Таун.

Однако команда KAN на этом не остановилась и внедрила на своих проектах программу сортировки и переработки мусора. В KAN заботятся об уменьшении пластиковых отходов и устанавливают специальные сортировочные контейнеры с целью дальнейшей вторичной переработки отходов.

В жилом комплексе Respublika рады не только жителям, а и их домашним любимцам. Для обеспечения максимального комфорта построена специальная зона для прогулок и тренировки со всем необходимым оборудованием.

Напомним, недавно в Киеве открылся жилой квартал Файна Таун от KAN Development.

Фото: Respublika