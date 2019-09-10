7 вересня відбулося святкування з нагоди відкриття живого кварталу Respublika, який розташований біля метро Теремки.

Комплекс компанія KAN побудувала навіть раніше заявлених термінів. Свято відвідали понад 6 тис. гостей, яких розважали великою кількістю активностей, а також виступами артистів, зокрема Анни Трінчер, Джері Хейл та Наталы Могілевської. Хедлайнером свята став власний гурт девелопера KAN Voices на чолі з засновником компанії Ігорем Ніконовим.

На святі було презентовано не лише сам житловий комплекс, а й вже реалізовану повноцінну інфраструктуру на його території.

У Respublika облаштували ціле містечко спорту під шефством Академії спорту А+, де звели велике футбольне поле, тенісні корти, баскетбольний, волейбольний і гімнастичний майданчики, перші в Україні корти для паддл-тенісу та розгалужену велосипедну інфраструктуру. Всі ці локації обладнані роздягальнями та вбиральнями.

Надаватися в користування мешканцям комплексу велосипеди, тенісні ракетки та інший необхідний спортивний інвентар для заняття спорту будуть безкоштовно у будь-який час.

Також нові мешканці тестували вже реалізовані нетипові для Києва дитячі гральні майданчики для різних вікових категорій та облаштовані локації для відпочинку старших жителів кварталу – зони з барбекю, обладнані усім необхідним устаткуванням для грилю.

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Для бабусь і дідусів спеціально створені зони настільних ігор під маркізами. Також у проекті передбачені медичний центр, школа та дитячі садки, що вже будуються. Вони створюються всередині кварталів – шлях до них не перетинається з магістральними автомобільними потоками.

Подбала компанія КАН і про створення громадського простору, який єднав би всіх жителів. Таким майданчиком став Publik Center між першими чотирма будинками комплексу. Основна концепція цього простору полягає в тому, що це місце, де друзі стають сусідами, а сусіди — друзями.











Respublika активних людей від KAN: зроблено вчасно / 3 фотографии

Ця ідея реалізується завдяки декоративно-ландшафтній частині та великому дитячому майданчику, навколо якого побудовані острівці елегантних ресторанів, затишних кафе та сучасних магазинів. Їх об’єднує зелений дах, котрий захищає від непогоди у будь-який день.

Загалом, вийшла зразкова площа, де люди знайомляться, закохуються, обмінюються соціальною увагою, новинами та гарним настроєм.

Приємно здивувало відповідальне ставлення девелопера до екології. Наприклад, тестування матеріалів у лабораторіях та реалізований проект Smart-вулиці Салютної у рамках Файна Таун.

Однак команда KAN на цьому не зупинилася і впровадила на своїх проектах програму сортування та переробки сміття. У KAN піклуються про зменшення пластикових відходів та встановлюють спеціальні сортувальні контейнери з метою подальшої вторинної переробки відходів.

У житловому комплексі Respublika раді не тільки мешканцям, а і їхнім домашнім улюбленцям. Для забезпечення максимального комфорту побудовано спеціальну зону для прогулянок та тренування з усім необхідним обладнанням.

Нагадаємо, нещодавно у Києві відкрився житловий квартал Файна Таун від KAN Development.

Фото: Respublika