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Факты / Происшествия

На Полтавщине в шахте бетонного отстойника нашли мертвого младенца

В селе Оболонь Полтавской области тело младенца обнаружили в шахте бетонного отстойника.

Шахта расположена вблизи Глобинского свинокомплекса.

Читайте: В Ровно младенец умер от коклюша

Для проведения максимального комплекса оперативно-следственных действий сведения о событии внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после родов) УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что на мусорном полигоне Правобережный в Днепре нашли мертвого новорожденного ребенка.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция, Dreamstime

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