У центрі Дніпра заживо згорів чоловік – очевидці знімали відео

13 січня в Дніпрі на площі Героїв Майдану від опіків помер чоловік.

За попередніми даними встановлено, що двоє безхатченків грілися біля вогнища, але через необережне поводження один з них впав у багаття та загорівся.

Від отриманих опіків чоловік загинув на місці.

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Очевидці не надали допомогу постраждалому та зняли все на відео. Вбачаються ознаки злочину, передбачені частиною 3 ст. 136 ККУ (позбавлення волі строком до п’яти років).

За фактом смерті людини відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (нещасний випадок). Наразі встановлюються всі обставини події.

Раніше Факти ICTV писали, що на Миколаївщині чоловік помер від сказу через укус бездомного пса.