Київ і Загреб з’єднає прямий авіарейс

З червня між Києвом і Загребом відкриється пряме авіасполучення.
Посол України в Хорватії Василь Кирилич повідомив, що перший рейс заплановано на 2 червня 2020 року.
– Хорватію й Україну тісно пов’язують минуле і сучасне. Цю сув’язь зміцнить пряме авіасполучення з Києва до Загреба вже з 2 червня, – написав дипломат.
Читайте: Рейтинг найбезпечніших авіакомпаній світу (СПИСОК)
Хорватію й Україну тісно пов’язують минуле і сучасне. Цю сув‘язь зміцнить пряме авіасполучення з Києва до Загреба вже з 2 червня #windroseairlines pic.twitter.com/0nTlRObyXb
— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) February 3, 2020
До слова, з цього тижня Україна припинила пряме авіасполучення з Китаєм через ризик поширення коронавірусу.