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Факти / Україна / Суспільство

Київ і Загреб з’єднає прямий авіарейс

З червня між Києвом і Загребом відкриється пряме авіасполучення.

Посол України в Хорватії Василь Кирилич повідомив, що перший рейс заплановано на 2 червня 2020 року.

– Хорватію й Україну тісно пов’язують минуле і сучасне. Цю сув’язь зміцнить пряме авіасполучення з Києва до Загреба вже з 2 червня, – написав дипломат.

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До слова, з цього тижня Україна припинила пряме авіасполучення з Китаєм через ризик поширення коронавірусу.

Фото: Pixabay

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