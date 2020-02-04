Київ і Загреб з’єднає прямий авіарейс

З червня між Києвом і Загребом відкриється пряме авіасполучення.

Посол України в Хорватії Василь Кирилич повідомив, що перший рейс заплановано на 2 червня 2020 року.

– Хорватію й Україну тісно пов’язують минуле і сучасне. Цю сув’язь зміцнить пряме авіасполучення з Києва до Загреба вже з 2 червня, – написав дипломат.

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Хорватію й Україну тісно пов’язують минуле і сучасне. Цю сув‘язь зміцнить пряме авіасполучення з Києва до Загреба вже з 2 червня #windroseairlines pic.twitter.com/0nTlRObyXb — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) February 3, 2020

До слова, з цього тижня Україна припинила пряме авіасполучення з Китаєм через ризик поширення коронавірусу.