Пенсія додому та сплата комуналки: Укрпошта оновила послуги на час карантину

Поштарі приноситимуть додому пенсії, соцвиплати, ліки, продукти та сплачуватимуть комуналку – Укрпошта оновила послуги, якими можна скористатись під час карантину, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

– Укрпошта робить все, щоб люди поважного віку менше наражались на небезпеку захворювання на коронавірус, щоб наші рідні залишались вдома, – наголосив він.

В Укрпошті можна адресно отримати через листоношу чи скористатися онлайн-послугами:

Пенсію та соціальні виплати. Сплатити комунальні послуги. Замовити ліки. Оформити онлайн-передплату. Отримати поштовий переказ З картки додому. Замовити продукти та інші товари широкого вжитку. Купити товари з інтернет-магазинів.

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Щоб зробити замовлення, потрібно лише знати листоношу, яка обслуговує ваш будинок. Для цього можна заповнити коротку онлайн-форму або зателефонувати до контакт-центру 0 800 300 545 та набрати цифру 9.

Замовити ці послуги можна також через смартфон чи комп’ютер на сайті компанії чи в мобільному додатку.

Раніше Факти ICTV писали, що Укрпошта до закінчення карантину безкоштовно доставлятиме посилки до лікарень. Для обласних центрів відправлення можуть бути вагою до 30 кг, для регіонов – 5 кг.