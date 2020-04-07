Кабмин предлагает выделить на пенсии дополнительно 20 млрд грн

Кабинет министров планирует увеличить расходы на пенсионное обеспечение почти на 20 млрд грн в новом проекте госбюджета.

Документ предусматривает увеличение суммы со 172,6 млрд грн до 192,3 млрд грн.

Однако, согласно новому проекту, несколько сокращаются расходы на ремонт и строительство дорог — с 71,9 до 70,8 млрд грн и на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства — с 18,1 млрд грн до 17,2 млрд грн.

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Без изменений планируют оставить расходы на Министерство обороны (125 млрд грн).

Кроме того, новый проект госбюджета предусматривает создание Фонда борьбы с Covid-19, на который предлагают выделить 97,1 млрд грн.

Напомним, ранее Кабмин принял решение, которое предусматривает дополнительные выплаты для пенсионеров с апреля. Их смогут перечислить после принятия Радой изменений в государственный бюджет на 2020 год.