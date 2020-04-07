Кабмін пропонує виділити на пенсії додатково 20 млрд грн

Кабінет міністрів планує збільшити видатки на пенсійне забезпечення майже на 20 млрд грн у новому проекті держбюджету.

Документ передбачає збільшення суми зі 172,6 млрд грн до 192,3 млрд грн.

Однак, згідно з новим проектом, дещо скорочуються видатки на ремонт і будівництво доріг – з 71,9 до 70,8 млрд грн і на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – з 18,1 млрд грн до 17,2 млрд грн.

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Без змін планують залишити видатки на Міністерство оборони (125 млрд грн).

Крім того, новий проект держбюджету передбачає створення Фонду боротьби з Covid-19, на який пропонують виділити 97,1 млрд грн.

Нагадаємо, раніше Кабмін ухвалив рішення, яке передбачає додаткові виплати для пенсіонерів з квітня. Їх зможуть перерахувати після ухвалення Радою змін до державного бюджету на 2020 рік.