Запрет выходить на улицу в выходные — это рекомендация: заявление МВД

Решение нескольких региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ограничению свободы передвижения граждан в выходные носят рекомендательный характер, отмечают в Министерстве внутренних дел.

— Эти решения комиссий носит исключительно рекомендательный характер, поскольку комендантский час возможен только при условии введенння правового режима чрезвычайного положения, — говорится в сообщении.

В то же время в условиях чрезвычайной ситуации допускаются ограничения работы общественного транспорта, предприятий и организаций.

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Жителям Киевской и ряда других областей с 13.00 субботы, 11 апреля, до 6.00 понедельника, 13 апреля, рекомендовано не выходить из дома, а необходимые продукты и лекарства приобрести заранее.

Напомним, в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в текстовом онлайне на Фактах ICTV.