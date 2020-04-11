Заборона виходити на вулицю у вихідні – це рекомендація: заява МВС

Рішення кількох регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо обмеження свободи пересування громадян у вихідні носять рекомендаційний характер, наголошують у Міністерстві внутрішніх справ.

– Ці рішення комісій носить винятково рекомендаційний характер, адже комендантська година можлива лише за умови введенння правового режиму надзвичайного стану, – йдеться у повідомленні.

Водночас в умовах надзвичайної ситуації можливі обмеження роботи громадського транспорту, підприємств та організацій.

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Жителям Київської та ряду інших областей з 13.00 суботи, 11 квітня, до 6.00 понеділка, 13 квітня, рекомендовано не виходити з дому, а необхідні продукти і ліки придбати заздалегідь.

Нагадаємо, в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте у текстовому онлайні на Фактах ICTV.