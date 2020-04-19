PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Маски, паски і Христос Воскрес: як на фронті святкують Великдень

У штабі Операції об’єднаних сил показали, як святкують Великдень на фронті.

Великодній ранок українські захисники зустріли в окопах на передовій і на бойових позиціях.

– Христос Воскрес – традиційне Великоднє вітання звучить сьогодні в усіх військових колективах, які у складі Об’єднаних сил виконують завдання з відсічі і стримування російської збройної агресії, – пишуть у штабі.

  • Маски, паски і Христос Воскрес: як на фронті святкували Великдень
  • Маски, паски і Христос Воскрес: як на фронті святкували Великдень
  • Маски, паски і Христос Воскрес: як на фронті святкували Великдень
  • Маски, паски і Христос Воскрес: як на фронті святкували Великдень
  • Маски, паски і Христос Воскрес: як на фронті святкували Великдень
  • Маски, паски і Христос Воскрес: як на фронті святкували Великдень
  • Маски, паски і Христос Воскрес: як на фронті святкували Великдень
  • Маски, паски і Христос Воскрес: як на фронті святкували Великдень
  • Маски, паски і Христос Воскрес: як на фронті святкували Великдень
  • Маски, паски і Христос Воскрес: як на фронті святкували Великдень
  • Маски, паски і Христос Воскрес: як на фронті святкували Великдень
  • Маски, паски і Христос Воскрес: як на фронті святкували Великдень
  • Маски, паски і Христос Воскрес: як на фронті святкували Великдень
  • Маски, паски і Христос Воскрес: як на фронті святкували Великдень
Маски, паски і Христос Воскрес: як на фронті святкують Великдень / 7 фотографий

Читайте: На Донбасі поранено трьох військових

На передову поїхали десятки капеланів разом з віруючими військовими вознесли молитву за повернення миру та процвітання країни.

Нагадаємо, учора гібридні сили РФ п’ять разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка