Маски, паски і Христос Воскрес: як на фронті святкували Великдень

У штабі Операції об’єднаних сил показали, як святкують Великдень на фронті.

Великодній ранок українські захисники зустріли в окопах на передовій і на бойових позиціях.

– Христос Воскрес – традиційне Великоднє вітання звучить сьогодні в усіх військових колективах, які у складі Об’єднаних сил виконують завдання з відсічі і стримування російської збройної агресії, – пишуть у штабі.



























Маски, паски і Христос Воскрес: як на фронті святкують Великдень / 7 фотографий

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На передову поїхали десятки капеланів разом з віруючими військовими вознесли молитву за повернення миру та процвітання країни.

Нагадаємо, учора гібридні сили РФ п’ять разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі.