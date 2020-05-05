Станом на 5 травня у Києві підтвердили ще 48 випадків коронавірусу, загальна кількість зросла до 1 583.

Від Covid-19 померли 28 киян, повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, серед нових хворих – двоє медиків, одна людина померла.

Водночас одужали за минулу добу 11 киян, загалом 91 людина.

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Станом на 5 травня в Україні вже 12 697 випадків зараження коронавірусом. За добу виявили 366 інфікованих.

316 людей померло від коронавірусу. Також 1 875 осіб одужали.