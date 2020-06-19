Угорщина відкрила кордон для пасажирських автобусів з України

Угорщина відновила пропуск через кордон з Україною пасажирських автобусів. Своїх громадян вона приймає без необхідності проходити карантин, а для українців встановила обмеження.

Правила в’їзду до Угорщини для громадян України:

У разі короткострокового відвідання 30-кілометрової зони від них не вимагатимуть додаткових документів для в’їзду, проте територію країни треба залишити протягом доби. Якщо йдеться про транзитний проїзд, обмежень щодо термінів немає, але українець має показати: документ про постійне місце проживання, дозвіл на перебування, посвідку на проживання, візи на тривале працевлаштування або інший документ, виданий офіційними органами Угорщини. Але це ще не все. Треба дати згоду на проведення тесту на коронавірус та не мати симптомів хвороби.

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Наприкінці травня Угорщина відновила роботу чотирьох п’яти пунктів пропуску на кордоні з Україною:

Лужанка-Берегшурань;

Вилок-Тісабеч;

Косино-Барабаш;

Дзвінкове-Лонья.

Водночас Україна 29 травня відновила роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС і Молдовою. Але повноцінне функціонування КППВ можливе лише за умови, що вони будуть відкриті з обох сторін.

Фото: Держприкордонслужба