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Факти / Україна / Суспільство

Пакунок малюка компенсують грошима – проект Мінсоцполітики

Батькам дітей, які народилися у 2020 році і не отримали від держави Пакунок малюка, виплатять грошову компенсацію вартості бебі-боксу. Мінсоцполітики розробило відповідний проект постанови.

У відомстві пояснили, що, згідно з постановою від 3 березня, закупка одноразової натуральної допомоги проводилася державною установою Професійні закупівлі.

Проте через численні скарги учасників закупівлі Антимонопольний комітет 30 червня вирішив відмінити процедуру закупівлі Пакунків малюка.

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Тому Мінсоцполітики планує запровадити виплату грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги.

Програма одноразової натуральної допомоги Пакунок малюка працює в Україні з 1 вересня 2018 року.

Бебі-бокс містить найнеобхідніші в перші місяці життя речі вартістю близько 5 тис. грн.

У Донецькій області з кінця 2019 року Пакет малюка отримують грошима.

Джерело: Мінсоцполітики

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