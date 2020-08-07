Харків у червоній зоні: місто не зупинятиме метро і транспорт

Харків не зупинятиме громадський транспорт і не вводитиме додаткові обмеження через те, що місто потрапило до червоної зони.

Про це заявив Харківський міський голова Геннадій Кернес.

– Жодних обмежень щодо транспорту в Харкові вводитися не буде. І це не моє передвиборче гасло, а нормальне ставлення до харків’ян і забезпечення їхнього комфортного життя у місті, – підкреслив мер.

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Рішення про визначення статусу червоної зони для Харкова ухвалили 7 серпня на засіданні державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Оновлення карантинних зон в Україні

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 серпня. Але вже з 1 числа всі області поділили на чотири карантинні зони – зелену, жовту, помаранчеву і червону.

На інтерактивній карті Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я, крім Харкова, у зоні також знаходяться Костопільський район Рівненської області та Кіцманський район Чернівецької області.

Червона зона передбачає зупинку громадського транспорту, закриття освітніх установ, ресторанів, торгово-розважальних центрів тощо.

Джерело: Харківська міськрада