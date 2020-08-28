Депутат Уманської райради Сергій Алексєєв розмістив у соцмережі відео, як вночі 28 серпня паломники-хасиди з валізами прориваються через кордон з декількох уманчан та поліцейських.
Хасидів, які прибули на юдейське свято Рош ха-Шана, нібито не пропускали до могили цадика Нахмана, а поліція намагалася не допустити зіткнень між ними.
Водночас в Об’єднаній єврейській громаді України стверджують, що цей конфлікт не пов’язаний з антисемітизмом, а винятково побутовий.
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Там розповіли, що турист, який приїхав до Умані, не міг потрапити в будинок, який нібито належить йому. Місцеві жителі кажуть, що це незаконна споруда.
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У місцевій поліції підтвердили, що 27 серпня близько 23.00 отримали повідомлення про конфлікт між групою громадян України та групою Брацлавських хасидів, які прибули до міста.
– Виїздом на місце події було встановлено, що група осіб перешкоджала іноземцям попасти на територію домоволодіння, мотивуючи це можливістю розповсюдження Covid-19 та, на їхню думку, незаконним будівництвом, – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили усіх учасників конфлікту та відкрили провадження за частиною 2 статті 161 ККУ – Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, або релігійних переконань.
Паломництво хасидів до Умані
На тлі пандемії коронавірусу та карантину Україна вирішила в 2020 році обмежити паломництво хасидів до Умані на святкування Рош га-Шана.
В Офісі президента сказали, таким було безпосереднє прохання прем’єр-міністра Ізраїлю.
Незважаючи на обмеження, тисячі паломників з’їжджаються до Умані, щоб відзначити єврейський Новий рік.
Джерело: PavlovskyNEWS