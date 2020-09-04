Верховная Рада хочет узаконить использование электросамокатов

Депутаты в первом чтении поддержали законопроект об усилении контроля за легким электротранспортом, велосипедистами и пешеходами.
268 народных депутатов изменили закон О дорожном движении и Кодекс об административных правонарушениях.
По новому закону, должна появиться новая категория участников дорожного движения — пользователи персонального легкого электротранспорта. Это касается:
- электросамокатов;
- сегвеев;
- гиробордов;
- гироскутеров.
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На таком транспорте разрешат ездить по специальным велосипедным дорожкам, а при их отсутствии — по краю проезжей части дороги, улицы или обочине. Ночью одежда должна иметь светоотражающие элементы.
Владельцам электротранспорта запретят:
- перевозить пассажиров, пользоваться во время движения телефоном;
- управлять транспортом пьяным.
В Кодекс об административных правонарушениях добавляют пользователей легкого электротранспорта. Их будут штрафовать на 5 необлагаемых минимумов или 85 грн.
Электросамокаты в Киеве
7 августа компания Bolt официально запустила прокат электросамокатов в Киеве.
Чтобы поездить на нем, нужно найти самокат с помощью карты в приложении Bolt. Разблокировать его, отсканировав через приложение QR-код. После окончания поездки указать о ее завершение в приложении и заплатить за использование.