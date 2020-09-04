Верховная Рада хочет узаконить использование электросамокатов

Депутаты в первом чтении поддержали законопроект об усилении контроля за легким электротранспортом, велосипедистами и пешеходами.

268 народных депутатов изменили закон О дорожном движении и Кодекс об административных правонарушениях.

По новому закону, должна появиться новая категория участников дорожного движения — пользователи персонального легкого электротранспорта. Это касается:

электросамокатов;

сегвеев;

гиробордов;

гироскутеров.

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На таком транспорте разрешат ездить по специальным велосипедным дорожкам, а при их отсутствии — по краю проезжей части дороги, улицы или обочине. Ночью одежда должна иметь светоотражающие элементы.

Владельцам электротранспорта запретят:

перевозить пассажиров, пользоваться во время движения телефоном;

управлять транспортом пьяным.

В Кодекс об административных правонарушениях добавляют пользователей легкого электротранспорта. Их будут штрафовать на 5 необлагаемых минимумов или 85 грн.

Электросамокаты в Киеве

7 августа компания Bolt официально запустила прокат электросамокатов в Киеве.

Чтобы поездить на нем, нужно найти самокат с помощью карты в приложении Bolt. Разблокировать его, отсканировав через приложение QR-код. После окончания поездки указать о ее завершение в приложении и заплатить за использование.