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Факты / Украина / Общество

Верховная Рада хочет узаконить использование электросамокатов

Депутаты в первом чтении поддержали законопроект об усилении контроля за легким электротранспортом, велосипедистами и пешеходами.

268 народных депутатов изменили закон О дорожном движении и Кодекс об административных правонарушениях.

По новому закону, должна появиться новая категория участников дорожного движения — пользователи персонального легкого электротранспорта. Это касается:

  • электросамокатов;
  • сегвеев;
  • гиробордов;
  • гироскутеров.

Читайте: Электросамокаты Bolt в Киеве размещены незаконно — Кличко

На таком транспорте разрешат ездить по специальным велосипедным дорожкам, а при их отсутствии — по краю проезжей части дороги, улицы или обочине. Ночью одежда должна иметь светоотражающие элементы.

Владельцам электротранспорта запретят:

  • перевозить пассажиров, пользоваться во время движения телефоном;
  • управлять транспортом пьяным.

В Кодекс об административных правонарушениях добавляют пользователей легкого электротранспорта. Их будут штрафовать на 5 необлагаемых минимумов или 85 грн.

Верховная Рада хочет узаконить использование электросамокатов

Электросамокаты в Киеве

7 августа компания Bolt официально запустила прокат электросамокатов в Киеве.

Чтобы поездить на нем, нужно найти самокат с помощью карты в приложении Bolt. Разблокировать его, отсканировав через приложение QR-код. После окончания поездки указать о ее завершение в приложении и заплатить за использование.

Источник: Верховная Рада

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