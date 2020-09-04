Верховна Рада хоче узаконити використання електросамокатів

Депутати у першому читанні підтримали законопроект про посилення контролю за легким електротранспортом, велосипедистами та пішоходами.

268 народних депутатів змінили закон Про дорожній рух та Кодекс про адміністративні правопорушення.

За новим законом, має з’явитися нова категорія учасників дорожнього руху — користувачі персонального легкого електротранспорту. Це стосується:

електросамокатів;

сегвеїв;

гіробордів;

гіроскутерів.

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На такому транспорті дозволять їздити по спеціальних велосипедних доріжках, а у разі їх відсутності — по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю. Вночі одяг має мати світловідбивні елементи.

Власникам електротранспорту заборонять:

перевозити пасажирів, користуватися під час руху телефоном;

керувати транспортом п’яним.

До Кодексу про адмінправопорушення додають користувачів легкого електротранспорту. Їх штрафуватимуть на 5 неоподаткованих мінімумів або 85 грн.

Електросамокати у Києві

7 серпня компанія Bolt офіційно запустила прокат електросамокатів в Києві.

Щоб поїздити на ньому, потрібно знайти самокат за допомогою карти в додатку Bolt. Розблокувати його, відсканувавши через додаток QR-код. Після закінчення поїздки вказати про її завершення в додатку і заплатити за використання.